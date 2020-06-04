Губернатор пожаловался в прокуратуру на Пенсионный фонд

На заседании оперативного штаба 3 июня Артамонов раскритиковал работу фонда из-за жалоб, поступающих от липчан. Жители региона жаловались губернатору, что не могут дозвониться до фонда или получить от его сотрудников исчерпывающую информацию об интересующих их выплатах.

В связи с этим Артамонов поручил проверить, «как там работают телефонные линии», и защитить интересы липчан, в том числе — семей с детьми, которым положены социальные выплаты.