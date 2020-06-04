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Липецкий губернатор пожаловался в прокуратуру на Пенсионный фонд 

ИА Regnum 2 часа назад
Губернатор пожаловался в прокуратуру на Пенсионный фонд
Фото: РИА Новости
Глава Липецкой области Игорь Артамонов попросил прокуратуру проверить работу регионального отделения Пенсионного фонда РФ, сообщает ГТРК «Липецк».
На заседании оперативного штаба 3 июня Артамонов раскритиковал работу фонда из-за жалоб, поступающих от липчан. Жители региона жаловались губернатору, что не могут дозвониться до фонда или получить от его сотрудников исчерпывающую информацию об интересующих их выплатах.
В связи с этим Артамонов поручил проверить, «как там работают телефонные линии», и защитить интересы липчан, в том числе — семей с детьми, которым положены социальные выплаты.
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Политика , Игорь Артамонов , Пенсионный фонд РФ , Генпрокуратура РФ , ГТРК "Липецк"
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