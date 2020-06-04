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В МИД прокомментировали беспорядки в США 

РИА Новости 1 час назад
В МИД прокомментировали беспорядки в США
Фото: РИА Новости
Москва продолжает следить за развитием взрывоопасной ситуации в США, где не стихают массовые протесты после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжаем внимательно следить за развитием взрывоопасной ситуации в США, которая сложилась после убийства сотрудниками полиции 25 мая в городе Миннеаполис афроамериканца Джорджа Флойда…Уже вторую неделю по всей стране проходят массовые выступления, как заявляется, полицейского насилия, расовой дискриминации. В течение вчерашнего дня волна демонстраций прокатилась по 27 штатам, в 200 населенных пунктов установлен комендантский час. Помимо полиции задействовано 20 тысяч военнослужащих нацгвардии США", — сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, Москва обратила внимание на действия американских органов правопорядка в ходе протестных выступлений.
"Собственно говоря, все видели, как на многочисленных кадрах из городов США против мирных демонстрантов используется слезоточивый газ, другие спецсредства, фактически на поток поставлены аресты, задержания, а для устрашения участников даже использовались вертолеты в ходе выступлений и митингов пострадали многие представители СМИ, в том числе и российские", — напомнила официальный представитель МИД РФ.
Москва, как подчеркнула Захарова, исходит из того, что осуществляя мероприятия по пресечению мародерства и других противозаконных действий, власти не должны нарушать права американцев на мирный протест.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Политика , Мария Захарова , МИД , Миннеаполис , Москва , США
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