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Мария Захарова: Россияне, живущие в США, просятся домой 

Парламентская газета и ещё 12 27 минут назад
«Россияне очень просятся домой»
Фото: ТАСС
После вспышки протестов и беспорядков в Соединённых Штатах Америки поток просьб о содействии в возвращении от россиян, живущих там, заметно увеличился. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте ещё борт. И с каждым днём количество желающих уехать увеличивается, их можно понять», — поделилась официальный представитель МИД.
Напомним, в конце мая, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией, в Миннесоте и ряде других американских штатов вспыхнули массовые протесты и беспорядки.
Мария Захарова отметила, что до этого США не считались «горячей точкой» в плане вывоза россиян из-за рубежа. Куда больше заявок ранее поступало от граждан, находящихся в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
«Да, там (в США — прим.) очень непростая и даже трагичная эпидемиологическая ситуация, но в остальном всё было в норме. Магазины открыты, есть продукты и медикаменты, у многих там родственники и друзья. И вдруг такая ситуация, протесты и мародерство — и сразу появился совершенно новый вывозной компонент», — рассказала Мария Захарова.
С началом пандемии новой коронавирусной инфекции многие страны стали закрывать границы и ограничивать воздушные перевозки. Тысячи россиян, оказавшихся за рубежом в это время, столкнулись с невозможностью вернуться домой. Вывоз таких граждан обратно в Россию осуществляется силами российских властей. Помощь можно получить, оставив заявку на портале госуслуг.
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Политика , Другое , США , Мария Захарова , МИД , Парламентская газета
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