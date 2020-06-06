«Россияне очень просятся домой»

«Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте ещё борт. И с каждым днём количество желающих уехать увеличивается, их можно понять», — поделилась официальный представитель МИД.

Напомним, в конце мая, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией, в Миннесоте и ряде других американских штатов вспыхнули массовые протесты и беспорядки.

Мария Захарова отметила, что до этого США не считались «горячей точкой» в плане вывоза россиян из-за рубежа. Куда больше заявок ранее поступало от граждан, находящихся в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

«Да, там (в США — прим.) очень непростая и даже трагичная эпидемиологическая ситуация, но в остальном всё было в норме. Магазины открыты, есть продукты и медикаменты, у многих там родственники и друзья. И вдруг такая ситуация, протесты и мародерство — и сразу появился совершенно новый вывозной компонент», — рассказала Мария Захарова.

С началом пандемии новой коронавирусной инфекции многие страны стали закрывать границы и ограничивать воздушные перевозки. Тысячи россиян, оказавшихся за рубежом в это время, столкнулись с невозможностью вернуться домой. Вывоз таких граждан обратно в Россию осуществляется силами российских властей. Помощь можно получить, оставив заявку на портале госуслуг.