Бастрыкин обсудил с Кадыровым ситуацию с COVID-19

Глава Чечни рассказал о положительной динамике в преодолении угрозы распространения коронавируса и, в частности, о том, что регион уже перешел ко второму этапу снятия ограничительных мер, введенных режимом повышенной готовности. Он также отметил, что власти Чечни предприняли все меры «для своевременного решения проблем медиков, работающих в напряженных условиях».

Глава СКР отметил, что в случае поступления жалоб от медицинских работников, сотрудники республиканского управления СКР будут принимать все меры для восстановления их прав.