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Электронное дистанционное голосование будет проходить на спецпортале 

РИА Новости 52 минуты назад
Электронное голосование будет проходить на спецпортале
Фото: ЦИК РФ
Электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет вестись на отдельно созданном портале 2020og.ru, пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее ЦИК принял за основу порядок организации и проведения электронного дистанционного голосования по поправкам в конституцию.
"Те регионы, которые мы определим и дадим добро на проведение дистанционного электронного голосования, с ними дополнительно ещё будет информирование идти, но чтобы не было путаницы, чтобы все все понимали: заявления в электронном виде будут собираться и на портале госуслуг, и на Mos.ru, но голосовать в электронном виде будут на интегрированном портале, который будет называться 2020og.ru. Но я думаю, что мы не раз обратим на это внимание", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Голосование по поправкам назначено на 1 июля.
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России , Mos.ru
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