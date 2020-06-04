Электронное голосование будет проходить на спецпортале

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Элла Памфилова. Электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет вестись на отдельно созданном портале 2020og.ru, пояснила председатель ЦИК

Ранее ЦИК принял за основу порядок организации и проведения электронного дистанционного голосования по поправкам в конституцию.

"Те регионы, которые мы определим и дадим добро на проведение дистанционного электронного голосования, с ними дополнительно ещё будет информирование идти, но чтобы не было путаницы, чтобы все все понимали: заявления в электронном виде будут собираться и на портале госуслуг, и на Mos.ru, но голосовать в электронном виде будут на интегрированном портале, который будет называться 2020og.ru. Но я думаю, что мы не раз обратим на это внимание", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Голосование по поправкам назначено на 1 июля.