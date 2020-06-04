В ходе вчерашнего интервью Брайану Килмиду (Brian Kilmeade), ведущему ежедневную утреннюю дискуссионную программу на радио «Фокс ньюс», президент США ответил, в частности, на вопрос о том, почему он решил пригласить на саммит G7 Владимира Путина

Килмид: Говорят, вы хотите пригласить Владимира Путина на встречу «Семерки». Допустим, в сентябре. Что он сделал такого, чтобы вернуть доверие свободного мира? Он же не ушел с Украины . И из Грузии тоже не ушел.

Трамп: Да.

Килмид: Сеет хаос в Венесуэле . Неужели вам кажется, что он заслуживает этой чести?

Трамп: Ну, смотрите. Вообще-то он помог нам с нефтяной промышленностью, и ему это самому было выгодно. Но мы их поддержали и теперь собираемся сохранить миллионы рабочих мест в Техасе, Северной Дакоте и других местах, например, в Оклахоме. Я хочу сказать, что нефть сейчас стабильна. Она, было, упала до нуля, а это чревато… мы бы потеряли пять миллионов рабочих мест. В общем, вопрос не в том, что он сделал. Это здравый смысл.

Вот у нас есть «Семерка». Без него. Половина встречи посвящена России, и, будь он с нами, решать вопросы было бы гораздо проще. Раньше так и было. Раньше у нас была «Восьмерка», но Обама там круто влетел. Я имею в виду, что Обаму там здорово обчистили, и, как вы знаете, Путин сделал то, чего не должен был, наверное, потому что не уважал Обаму. Ну, Обама обиделся, и США сказали, что не будут в этом участвовать, пока там Путин.

Дело в том, что многое из того, о чем мы говорим, касается Путина, поэтому мы просто сидим без дела, тратя время, пока встреча не кончится, а потом кто-то должен звонить Путину или договариваться с Путиным по разным вопросам. Ну, я и говорю: возьмите и позовите его. Пусть он тоже там будет. Раньше же у нас была «Восьмерка», — и я не говорю, что заслуживает он или не заслуживает. Я говорю о здравом смысле. Надо решать вопросы. Я хочу заключить надежный ядерный договор, потому что ядерное оружие — это самая большая проблема в мире.