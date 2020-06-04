Путин подчеркнул важную роль Совбеза РФ 

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ . Перед тем как перейти к повестке, глава государства заметил, что вчера исполнилось 28 лет со дня образования Совбеза.

"Созданный в сложное для страны время, он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность президента по формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности и за прошедшие годы сыграл действительно заметную роль в принятии многих серьезных, а подчас и стратегических решений", — заявил Владимир Путин.

Президент поблагодарил как присутствующих, так и всех сотрудников, ветеранов аппарата Совбеза за добросовестную работу, компетентность и основательный подход к выполнению задач.