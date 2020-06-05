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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии
Фото: РИА Новости
Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Ихабом Насром ситуацию в Ливии и палестино-израильское урегулирование, сообщает МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии и палестино-израильскому урегулированию с акцентом на необходимость консолидации усилий международного сообщества в целях противодействия попыткам дестабилизации положения в регионе", — отмечается в сообщении.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
В Женеве проходили переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального согласия и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии. Переговоры шли под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля. Во вторник Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) заявила, что стороны конфликта в стране согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5).
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Политика , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Новости и события Запада , Гражданская война , Михаил Богданов , Муаммар Каддафи , МИД , ЕС , ООН , Египет , Ливия , Москва
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