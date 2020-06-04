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Наблюдатели на голосовании 1 июля получат средства защиты, заявили в ОП 

РИА Новости 1 час назад
Наблюдатели на голосовании 1 июля получат средства защиты
Фото: РИА Новости
Все общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в конституцию получат необходимые средства индивидуальной защиты и возможность пройти тестирование на коронавирус, сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Все наши наблюдатели, ровно так же, как и члены комиссий по голосованию, они получат необходимые средства индивидуальной защиты. То есть, это будут перчатки, это будут маски, у них будет возможность пользоваться санитайзерами и так далее", — рассказал Григорьев на расширенном заседании рабочей группы ОП РФ 
В перечне обязательных мер защиты как граждан, так и наблюдателей, по словам Григорьева, входят измерение температуры на входе, дезинфицирующий коврик, одноразовые маски и так далее. Показывая паспорт, голосующим нужно будет ненадолго снять маску для проверки личности, соблюдая при этом социальную дистанцию.
"Кроме того, нас заверили, что так же как члены комиссий по голосованию, наши наблюдатели получат возможность пройти тестирование на коронавирус", — уточнил Григорьев.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Политика , Максим Григорьев , Владимир Путин , Общественная палата России
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