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«Истина будет установлена»: реакция Путина на ЧП в Норильске 

Артём Кульша 21 минуту назад
«Истина будет установлена»: реакция Путина на ЧП в Норильске
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин обратил внимание на расхождения в информации о чрезвычайной ситуации (ЧС) в Норильске и приказал установить истину. Об этом, как сообщает телеграм-канал Life Shot, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
29 мая, как сообщал «Рамблер», автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3) Норильско-Таймырской энергетической компании
в Норильске.
В результате этого произошла разгерметизация резервуара, разлив около 20 тысяч тонн топлива и пожар. Возгорание было потушено. Топливо попало в водоемы. Это привело к тому, что допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске была превышена в десятки тысяч раз.
По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Загрязнение вод», «Нарушение правил охраны окружающей среды» и «Халатность».
Вчера Путин ввел режим ЧС федерального уровня из-за аварии в Норильске.
Сегодня Песков рассказал, что незадолго до принятия этого решения президент получил информацию о произошедшем от губернатора Красноярского края Александра Усса, компетентных ведомств и менеджмента компании-оператора и обратил внимание на расхождения в ней.
«Он (Путин. — Прим. ред.) вчера сказал, что даст поручение соответствующим органам, чтобы они установили истину: были ли соблюдены все нормативы по экстренному информированию властей, служб, связанных с ЧС и так далее. Истина будет установлена», — рассказал официальный представитель Кремля.
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Комментарии 2
Политика , Дмитрий Песков , Александр Усс , Владимир Путин , Норильск
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