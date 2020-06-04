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Пушков отреагировал на увольнение Пристайко 

Rambler News Service и ещё 13 1 час назад
Пушков отреагировал на увольнение Пристайко
Фото: РИА Новости
Ни один министр на Украине не добьется успеха, так как сама политика Киева неправильна. Так член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал отставку Вадима Пристайко с должности вице-премьера Украины по евроинтеграции.
«Недолго пробыл Пристайко главой МИДа и вице-премьером. Но (нынешний глава МИД Украины Дмитрий) Кулеба лучше не будет — заменой шила на мыло делу не поможешь. Неверна сама политика Киева, поэтому ни один министр не добьется успеха», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, украинские власти будут придумывать разные планы по Донбассу, «операции "Ы" по Крыму и прочую белиберду, чтобы произвести видимость кипучей деятельности». При этом Донбасс будет все сильнее отдаляться от Украины, считает Пушков.
Ранее Верховная Рада Украины на заседании уволила вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, который до этого возглавлял украинский МИД, сообщал «Левый берег».
4 марта Рада отправила премьер-министра Украины Алексея Гончарука в отставку. На его место утвержден Денис Шмыгаль. Парламент также проголосовал за утверждение нового состава правительства, предложенного Шмыгалем. Так, возглавлявший внешнеполитическое ведомство Вадим Пристайко занял место вице-премьера по евроинтеграции Дмитрия Кулебы. Сам Кулеба стал главой МИД.
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Комментарии 2
Политика , Вадим Пристайко , Алексей Гончарук , Алексей Пушков , МИД , Совет Федерации , Верховная Рада , Киев
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