Пушков отреагировал на увольнение Пристайко 

Ни один министр на Украине не добьется успеха, так как сама политика Киева неправильна. Так член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал отставку Вадима Пристайко с должности вице-премьера Украины по евроинтеграции.
«Недолго пробыл Пристайко главой МИДа и вице-премьером. Но (нынешний глава МИД Украины Дмитрий) Кулеба лучше не будет — заменой шила на мыло делу не поможешь. Неверна сама политика Киева, поэтому ни один министр не добьется успеха», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, украинские власти будут придумывать разные планы по Донбассу, «операции "Ы" по Крыму и прочую белиберду, чтобы произвести видимость кипучей деятельности». При этом Донбасс будет все сильнее отдаляться от Украины, считает Пушков.
Ранее Верховная Рада Украины на заседании уволила вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, который до этого возглавлял украинский МИД, сообщал «Левый берег».
4 марта Рада отправила премьер-министра Украины Алексея Гончарука в отставку. На его место утвержден Денис Шмыгаль. Парламент также проголосовал за утверждение нового состава правительства, предложенного Шмыгалем. Так, возглавлявший внешнеполитическое ведомство Вадим Пристайко занял место вице-премьера по евроинтеграции Дмитрия Кулебы. Сам Кулеба стал главой МИД.