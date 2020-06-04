Пушков отреагировал на увольнение Пристайко 

«Недолго пробыл Пристайко главой МИДа и вице-премьером. Но (нынешний глава МИД Украины Дмитрий) Кулеба лучше не будет — заменой шила на мыло делу не поможешь. Неверна сама политика Киева, поэтому ни один министр не добьется успеха», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, украинские власти будут придумывать разные планы по Донбассу, «операции "Ы" по Крыму и прочую белиберду, чтобы произвести видимость кипучей деятельности». При этом Донбасс будет все сильнее отдаляться от Украины, считает Пушков.

Ранее Верховная Рада Украины на заседании уволила вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, который до этого возглавлял украинский МИД, сообщал «Левый берег».