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Появилась информация о новом обращении Путина к россиянам 

Мария Иванова 16 минут назад
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением после голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации главы государства.
По словам собеседников РБК, работа над текстом обращения уже началась. Один из близких Кремлю источников рассказал, что Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании и даст поручения федеральным органам власти.
Формат обращения пока неизвестен, возможно, это будет телеобращение по примеру тех, с которыми президент выступал, объявляя о режиме нерабочих дней и мерах поддержки из-за коронавируса.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков информацию о новом обращении пока не подтвердил.
«Это будет зависеть от решения президента», — сказал он.
Как писал «Рамблер», ранее Путин поддержал предложение главы Ценнтризбиркома Эллы Памфиловой провести голосование по поправкам 1 июля.
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Политика , Дмитрий Песков , Элла Памфилова , Владимир Путин
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