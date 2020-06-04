Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением после голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации главы государства.

По словам собеседников РБК, работа над текстом обращения уже началась. Один из близких Кремлю источников рассказал, что Путин поблагодарит россиян за участие в голосовании и даст поручения федеральным органам власти.

Формат обращения пока неизвестен, возможно, это будет телеобращение по примеру тех, с которыми президент выступал, объявляя о режиме нерабочих дней и мерах поддержки из-за коронавируса.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков информацию о новом обращении пока не подтвердил.

«Это будет зависеть от решения президента», — сказал он.