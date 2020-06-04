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Губернатор Красноярского края и глава МЧС прибыли на место ЧП в Норильске 

Российская Газета 19 минут назад
Губернатор Красноярского края прибыл в Норильск
Фото: РИА Новости
Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава МЧС России Евгений Зиничев прибыли в Норильск и приступили к работе на месте ЧС на ТЭЦ-3.
Они осмотрят поврежденный резервуар и облетят территорию разлива дизтоплива, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства. Будет принято решение о механизмах ликвидации последствий утечки топлива.
Напомним, ЧП произошло на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. Из-за внезапного проседания опор резервуар дизельного топлива получил повреждения. Из него выплеснулось около 21 тысячи тонн дизеля, который попал в реки Амбарная и Далдыкан. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. По поручению президента России ситуация находится под особым контролем Генеральной прокуратуры.
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Политика , Происшествия , Александр Усс , Евгений Зиничев , Генпрокуратура РФ , МЧС , РИА Новости , Красноярский Край , Норильск
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