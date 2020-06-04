Губернатор Красноярского края прибыл в Норильск

Они осмотрят поврежденный резервуар и облетят территорию разлива дизтоплива, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства. Будет принято решение о механизмах ликвидации последствий утечки топлива.

Напомним, ЧП произошло на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. Из-за внезапного проседания опор резервуар дизельного топлива получил повреждения. Из него выплеснулось около 21 тысячи тонн дизеля, который попал в реки Амбарная и Далдыкан. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.