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Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке в регионе вышек 5G и призвал не верить в "чипизацию" для управления людьми.

Среди жителей республики через соцсети распространяются слухи, что якобы в регион прибыла техника для установки вышек 5G. В растиражированной аудиозаписи женщина жалуется на плохое самочувствие, обвиняя в этом новые технологии.

"Это слухи, ложь и провокация. Никаких вышек в Чечне нет, никто не собирается их устанавливать, да и возможности такой нет. Если бы сделали, я бы с удовольствием это поддержал, это новая технология, которая улучшает качество и скорость интернета. У нас еще 4G не полностью охвачено и нормально не работает, дети не могут полноценно дистанционно заниматься из-за качества связи", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram.

Он напомнил, что в соседних республиках из-за подобных провокационных слухов и повреждения вышки начались сбои связи.

"Теперь жалуются, что нет связи, я бы первый согласился на 5G, если б у нас это сделали", — добавил Кадыров.

Он объяснил, что техника, которую видели в некоторых населенных пунктах республики, принадлежит "Грознефтегазу" и занимается геологоразведкой и бурением скважин.

Кадыров призвал людей не верить слухам о "чипизации".

"Я бы первым встал против этой "чипизации", я бы ни за что не допустил, чтобы управляли человеком, которого создал Аллах, меняли бы его взгляды, для меня самое страшное — потерять связь со Всевышним, лучше умереть, чем смириться с этим", — подчеркнул глава республики.