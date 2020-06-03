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Кадыров призвал не верить в «чипизацию» посредством вышек 5G 

РИА Новости 13 минут назад
Кадыров высказался о вышках 5G
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке в регионе вышек 5G и призвал не верить в "чипизацию" для управления людьми.
Среди жителей республики через соцсети распространяются слухи, что якобы в регион прибыла техника для установки вышек 5G. В растиражированной аудиозаписи женщина жалуется на плохое самочувствие, обвиняя в этом новые технологии.
"Это слухи, ложь и провокация. Никаких вышек в Чечне нет, никто не собирается их устанавливать, да и возможности такой нет. Если бы сделали, я бы с удовольствием это поддержал, это новая технология, которая улучшает качество и скорость интернета. У нас еще 4G не полностью охвачено и нормально не работает, дети не могут полноценно дистанционно заниматься из-за качества связи", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram.
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Он напомнил, что в соседних республиках из-за подобных провокационных слухов и повреждения вышки начались сбои связи.
"Теперь жалуются, что нет связи, я бы первый согласился на 5G, если б у нас это сделали", — добавил Кадыров.
Он объяснил, что техника, которую видели в некоторых населенных пунктах республики, принадлежит "Грознефтегазу" и занимается геологоразведкой и бурением скважин.
Кадыров призвал людей не верить слухам о "чипизации".
"Я бы первым встал против этой "чипизации", я бы ни за что не допустил, чтобы управляли человеком, которого создал Аллах, меняли бы его взгляды, для меня самое страшное — потерять связь со Всевышним, лучше умереть, чем смириться с этим", — подчеркнул глава республики.
В среду замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов заявил, что опытных станций и вышек 5G в РФ нет, за исключением промзон и городов-миллионников.
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Политика , Чеченская Республика
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