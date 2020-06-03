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Кремль отреагировал на желание Трампа ядерного пакта с Россией 

Lenta.ru 54 минуты назад
Кремль ответил на желание Трампа ядерного пакта с РФ
Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) время уходит. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости желание президента США Дональда Трампа ядерного пакта с Россией.
Ранее в среду американский лидер объявил, что хочет ядерного пакта с Россией.
7 мая президент США после телефонного разговора с российским коллегой заявил, что Вашингтон и Москва хотят достичь договоренностей по контролю над вооружениями.
Ранее о перспективах заключения двустороннего соглашения об ограничении ядерных арсеналов Трамп говорил в августе 2019 года. Тогда он отмечал заинтересованность в этом процессе российского руководства.
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Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , РИА Новости
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