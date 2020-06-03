Кремль ответил на желание Трампа ядерного пакта с РФ

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Министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) время уходит. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости желание президента США Дональда Трампа ядерного пакта с Россией.

Ранее в среду американский лидер объявил, что хочет ядерного пакта с Россией.

7 мая президент США после телефонного разговора с российским коллегой заявил, что Вашингтон и Москва хотят достичь договоренностей по контролю над вооружениями.

Ранее о перспективах заключения двустороннего соглашения об ограничении ядерных арсеналов Трамп говорил в августе 2019 года. Тогда он отмечал заинтересованность в этом процессе российского руководства.