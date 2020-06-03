Путин поддержал губернатора ХМАО

В ходе онлайн-встречи с Комаровой глава государства отметил, что регион под ее руководством активно и успешно развивается. Это, по словам Путина, дает ей основание претендовать на следующий срок на посту главы ХМАО.

"Могу пожелать вам успехов", — сказал президент.