Путин поддержал губернатора ХМАО

Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе онлайн-встречи с Комаровой глава государства отметил, что регион под ее руководством активно и успешно развивается. Это, по словам Путина, дает ей основание претендовать на следующий срок на посту главы ХМАО.
"Могу пожелать вам успехов", — сказал президент.
Выборы губернатора региона должны состоятся 13 сентября текущего года. Глава ХМАО избирается депутатами Думы округа сроком на 5 лет.