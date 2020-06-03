Лавров призвал к прекращению огня в Ливии 

"В ходе обстоятельной беседы состоялся обмен мнениями относительно развития ситуации в Ливии и вокруг нее. При этом с российской стороны акцентирована важность скорейшего прекращения боевых действий и организации инклюзивного диалога с участием всех ведущих ливийских политсил и общественных движений", — говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

Как ранее заявил РИА Новости присутствовавший на переговорах источник в МИД РФ, стороны в среду не обсуждали возможность новой встречи командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара с главой правительства нацсогласия Фаизом Сарраджем в Москве.