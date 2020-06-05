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Ростехнадзор в 2017 году выявил нарушения при эксплуатации резервуаров на ТЭЦ-3 Норильска 

ТАСС и ещё 35 5 часов назад
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ростехнадзор в ходе проверок осенью 2017 года выявил нарушения при эксплуатации резервуаров №2 и №3 для хранения топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, следует из базы данных СПАРК.
Ведомство указало на то, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу "Норникель") не выполнила в срок установленные ранее ремонтные работы на объектах. Речь шла о ремонте наружной поверхности стенки и кровли, зачистке участков, пораженных коррозией и восстановлении антикоррозионного покрытия.
Компания должна была устранить нарушения в 2015-2016 годах, однако не сделала этого. Объем каждого резервуара составляет 20 тыс. кубометров или около 17 тыс. тонн дизтоплива.
Всего в ходе проверок Ростехнадзора в 2017-2018 годах на ТЭЦ-3 было выявлено 33 нарушения, следует из базы данных.
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Политика , Ростехнадзор , Норникель , ИТАР-ТАСС , Москва , Норильск
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