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Путин рассказал о «внутренней кухне» своих совещаний 

Lenta.ru 43 минуты назад
Путин рассказал о «внутренней кухне» совещаний
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Президент России Владимир Путин рассказал о внутренней кухне совещаний со своим участием. Внимание на слова главы государства обратили журналисты РИА Новости, входящие в кремлевский пул, в своем Telegram-канале RIA_Kremlinpool.
По словам российского лидера, особое внимание уделяется подготовке.
«Очень важен сам этап подготовки к совещанию, поскольку предварительно обсуждаются возможные необходимые меры поддержки», — пояснил он в ходе совещания по поддержке легкой промышленности, которое проходит в среду, 3 июня.
В частности, уточнил президент, перед данной встречей он и члены кабмина выслушали мнение представителей бизнеса.
Ранее в июне журналисты обратили внимание на одобрительный стук Путина кулаком по столу в ходе его совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Это произошло в момент, когда глава государства говорил о большой работе по восстановлению экономики, которую провел кабмин.
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Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , РИА Новости
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