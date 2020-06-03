Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите по вакцине от коронавируса. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«На высшем уровне участие не предусматривается», — сказал он, затруднившись уточнить, кто будет представлять России в этом мероприятии.
«Здесь нужно все-таки к Министерству здравоохранения обращаться, в специализированное ведомство», — сказал он.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцинам. Global Vaccine Summit состоится 4 июня, пишет НСН.