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Стал известен ответ Путина на предложение Джонсона 

Свободная пресса и ещё 2 21 минуту назад
Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите по вакцине от коронавируса. Об этом рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«На высшем уровне участие не предусматривается», — сказал он, затруднившись уточнить, кто будет представлять России в этом мероприятии.
«Здесь нужно все-таки к Министерству здравоохранения обращаться, в специализированное ведомство», — сказал он.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцинам. Global Vaccine Summit состоится 4 июня, пишет НСН.
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Политика , Видео , Борис Джонсон , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Минздрав РФ
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