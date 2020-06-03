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Путин отказал Джонсону 

Артём Кульша и ещё 3 31 минуту назад
Президент России Владимир Путин не примет участия в саммите по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
4 июня, как сообщал «Рамблер», правительство Великобритании проведет саммит Global Vaccine Summit с целью мобилизации ресурсов по обеспечению всеобщей доступности вакцины от коронавирусной инфекции. Некоторое время назад британский премьер-министр Борис Джонсон направил Путину приглашение принять в нем участие.
«На высшем уровне участие не предусматривается», — сообщил сегодня Песков.
Он никак это не объяснил, а вопрос о том, на каком уровне Россия будет представлена на саммите, переадресовал специализированному ведомству — Министерству здравоохранения. Также официальный представитель Кремля заявил, что пока Путин не планирует проводить переговоров с кем-либо в преддверие заседания ОПЕК+.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,4 миллиона человек.
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Политика , Видео , Борис Джонсон , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Минздрав РФ
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