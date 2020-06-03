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4 июня, как сообщал «Рамблер», правительство Великобритании проведет саммит Global Vaccine Summit с целью мобилизации ресурсов по обеспечению всеобщей доступности вакцины от коронавирусной инфекции. Некоторое время назад британский премьер-министр Борис Джонсон направил Путину приглашение принять в нем участие.

«На высшем уровне участие не предусматривается», — сообщил сегодня Песков.

Он никак это не объяснил, а вопрос о том, на каком уровне Россия будет представлена на саммите, переадресовал специализированному ведомству — Министерству здравоохранения . Также официальный представитель Кремля заявил, что пока Путин не планирует проводить переговоров с кем-либо в преддверие заседания ОПЕК+.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,4 миллиона человек.