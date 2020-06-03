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Кремль заявил о готовности системы здравоохранения ко второй волне коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Кремль высказался о возможности второй волны COVID-19
Фото: РИА Новости
Потенциальная возможность второй волны заболеваемости коронавирусом просчитывается специалистами, однако российская система здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Потенциальная возможность такой волны просчитывается специалистами. Кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности обсуждает эту возможность», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о возможности второй волны коронавируса.
«Вы знаете, что инфраструктура здравоохранения поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы», — добавил он.
Песков подчеркнул, что создан задел в борьбе с коронавирусом и эффективность созданной инфраструктуры уже была неоднократно доказана.
Напомним, во вторник глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить перепрофилированный коечный фонд и проработать вопрос о его расширении на случай второй волны коронавируса.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Минздрав РФ , Правительство РФ , РИА Новости
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