Мантуров рассказал, что мечтает об отпуске 

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Мантуров возглавляет министерство промышленности и торговли с 2012 года.

Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года

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