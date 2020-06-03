Мантуров рассказал, что мечтает об отпуске 

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что в отпуске хочет побыть с семьей и почитать книги, но отдохнуть сможет не раньше второй половины июля.
Минпромторг и лично Мантуров играют большую роль в борьбе с коронавирусом в России — министерство отвечает в правительстве за производство масок и других средств индивидуальной защиты для граждан и медработников, за оснащение медицинской техникой лечебных учреждений, а также принимает активное участие в разработке вакцины против COVID-19.
"Конечно, хочется с семьей пообщаться, немного отвлечься и переключиться на другие сферы — почитать, в конце концов, художественную литературу, на что времени не хватает… Раньше второй половины июля точно не получится", — сказал министр в ответ на вопрос, мечтает ли он об отпуске.
Мантуров возглавляет министерство промышленности и торговли с 2012 года.