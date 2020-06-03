Китай поддержал Россию в области ядерного сдерживания

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Китайские власти поддерживают усилия, прилагаемые Россией для обеспечения национальной безопасности, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя утверждение президентом Владимиром Путиным Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

Лицзянь указал, что Пекин обратил внимание на утверждение российским лидером Основ госполитики в области ядерного сдерживания, передает ТАСС.

«Китай уважает и поддерживает усилия, которые прилагает Россия для обеспечения безопасности», — подчеркнул он.

По словам дипломата, Пекин готов к взаимодействию с Москвой в области обеспечения всеобщей безопасности.

Лицзянь напомнил, что в мире складывается непростая ситуация, которую осложняют односторонние действия отдельных государств.

«Мы готовы совместно с Россией содействовать поддержанию мира и стабильности в мире», — подчеркнул официальный представитель МИД КНР.

Во вторник Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания.

Среди угроз, которые прописаны в документе, упоминается развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, противоракетной обороны (ПРО), баллистических ракет, гиперзвукового оружия.