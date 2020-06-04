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Захарова объяснила цель шагов США по Гонконгу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Захарова объяснила цель шагов США по Гонконгу
Фото: РИА Новости
Ситуация в Гонконге — это внутреннее дело Китая, Россия призывает другие страны отказаться от вмешательства, однако США пытаются свести счеты с внешнеполитическим противником, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Россия рассматривает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело Китая, призывает внешние силы отказаться от вмешательства в отношения между центральным правительством и специальным административным районом этой страны», — передает слова Захаровой РИА «Новости».
Она добавила, что США «пытаются свести счеты с внешнеполитическим противником», инициируя консультации по ситуации по Гонконгу в СБ ООН.
Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию в Гонконге недопустимо.
В четверг Китай не позволил Вашингтону провести заседание СБ ООН по Гонконгу, после чего президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против китайских и гонконгских чиновников. Китай пригрозил США контрмерами.
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Комментарии
Политика , Законопроекты , Мария Захарова , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , МИД , Совбез ООН , РИА Новости , Гонконг , Китай , США
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