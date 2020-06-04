Захарова объяснила цель шагов США по Гонконгу 

«Россия рассматривает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело Китая, призывает внешние силы отказаться от вмешательства в отношения между центральным правительством и специальным административным районом этой страны», — передает слова Захаровой РИА «Новости».

Она добавила, что США «пытаются свести счеты с внешнеполитическим противником», инициируя консультации по ситуации по Гонконгу в СБ ООН

Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию в Гонконге недопустимо.