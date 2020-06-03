Поклонская показала снимок из роддома

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Депутат Госдумы , экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем telegram-канале поделилась фотографией своей новорожденной дочери. Фото было сделано пятнадцать лет назад в одном из крымских роддомов.

«В своем фотоальбоме нашла старую крымскую газету, куда попали с дочкой прямо из роддома», — подписала она опубликованную фотографию.

Ранее интервью агентству RT Поклонская рассказала, что после крымского референдума ее дочь преследовал киллер, которого она когда-то посадила в тюрьму.

Речь идет о Николае Голубеве , состоявшем в преступной банде евпаторийского криминального авторитета Алексея Юхненко. После референдума он получил амнистию и, по словам Поклонской, начал преследовать ее дочь. Позже с Голубевым «провели работу» и злоумышленник уехал в Украину, где теперь не представляет опасности для дочери депутата.