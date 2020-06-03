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Поклонская показала снимок с дочерью в роддоме. ФОТО 

Ura.Ru 2 часа назад
Поклонская показала снимок из роддома
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем telegram-канале поделилась фотографией своей новорожденной дочери. Фото было сделано пятнадцать лет назад в одном из крымских роддомов.
«В своем фотоальбоме нашла старую крымскую газету, куда попали с дочкой прямо из роддома», — подписала она опубликованную фотографию.
Ранее интервью агентству RT Поклонская рассказала, что после крымского референдума ее дочь преследовал киллер, которого она когда-то посадила в тюрьму.
Речь идет о Николае Голубеве, состоявшем в преступной банде евпаторийского криминального авторитета Алексея Юхненко. После референдума он получил амнистию и, по словам Поклонской, начал преследовать ее дочь. Позже с Голубевым «провели работу» и злоумышленник уехал в Украину, где теперь не представляет опасности для дочери депутата.
Фотография Натальи Поклонской, опубликованная ею в telegram-канале
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Политика , Николай Голубев , Наталья Поклонская , Госдума , Республика Крым
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