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Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии 

РИА Новости и ещё 3 37 минут назад
Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии
Фото: РИА Новости
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров присвоил министру обороны России Сергею Шойгу звание почетного гражданина республики.
"Подписал указ о присвоении министру обороны России Сергею Шойгу звания почетного гражданина нашей республики. Сергей Кужугетович — один из самых уважаемых военных и государственных деятелей не только в Северной Осетии, по всей стране", — написал Битаров в Instagram.
Он отметил, что под руководством Шойгу личный состав МЧС в течение многих лет помогал сохранять стабильность, безопасность и межнациональное согласие в зоне осетино-грузинского конфликта в 1990-х годах.
"Сейчас, будучи министром обороны, он оказывает серьезное содействие в развитии военной инфраструктуры и военно-патриотического воспитания нашей молодежи. По личному указанию Сергея Шойгу во Владикавказе строятся военный госпиталь и новый комплекс Северо-Кавказского Суворовского военного училища", — добавил глава Северной Осетии.
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Комментарии
Политика , Армия , Сергей Шойгу , Вячеслав Битаров , МЧС , Республика Северная Осетия — Алания
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