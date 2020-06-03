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Бальбек назвал «бредом» заявление о захвате Россией юга Украины 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
«Бред»: «захват» Россией юга Украины
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек назвал "бредом" заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа"* Рефата Чубарова о якобы готовности России захватить часть юга Украины ради водоснабжения Крыма.
Ранее Чубаров заявил украинским СМИ, что Россия якобы готова применить военную силу, чтобы вторгнуться на юг Украины и взять под контроль Каховское водохранилище в Херсонской области, откуда вода ранее поступала по Северо-Крымскому каналу в Крым. По его словам, для нападения Россия, скорее всего, будет задействовать в основном авиацию и Черноморский флот.
"Все это не более, чем бред. Лидер "Меджлиса"* пошел по "хайповому" пути и в лучших традициях выдает свои желания за российскую внешнюю политику. Чубарову нужен конфликт — это его бизнес, а никакой угрозы войны между Россией и Украиной сегодня нет. И главного "меджлисовца", а особенно его карман, это очень сильно тревожит. Вот и зашкалил "бредометр" у скандального продажного политика", — сказал РИА Новости Бальбек.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". *Запрещенная в России экстремистская организация
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Комментарии 7
Политика , Крым наш , Руслан Бальбек , Рефат Чубаров , Меджлис крымскотатарского народа , ООН , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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