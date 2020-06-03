«Бред»: «захват» Россией юга Украины

Ранее Чубаров заявил украинским СМИ, что Россия якобы готова применить военную силу, чтобы вторгнуться на юг Украины и взять под контроль Каховское водохранилище в Херсонской области, откуда вода ранее поступала по Северо-Крымскому каналу в Крым. По его словам, для нападения Россия, скорее всего, будет задействовать в основном авиацию и Черноморский флот.

"Все это не более, чем бред. Лидер "Меджлиса"* пошел по "хайповому" пути и в лучших традициях выдает свои желания за российскую внешнюю политику. Чубарову нужен конфликт — это его бизнес, а никакой угрозы войны между Россией и Украиной сегодня нет. И главного "меджлисовца", а особенно его карман, это очень сильно тревожит. Вот и зашкалил "бредометр" у скандального продажного политика", — сказал РИА Новости Бальбек.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.