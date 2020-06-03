Крым призвал Украину не выдумывать «корабли НАТО»

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«Все это безграмотные, циничные и дурацкие предложения и бред. Киевские власти придумывают различные вещи, которые не соответствуют действительности и общепризнанным международным договорам», — сказал он РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул, что проблем для прохождения украинских кораблей через Керченский пролив нет. Эта тема искусственно раздувается Киевом в целях спекуляций на международной арене.

«Если Украине нужно провести через Керченский пролив свои суда, то существуют нормальные цивилизованные меры, которые украинской стороной уже хорошо использовались. Они знают о них. Необходимо подать соответствующую заявку, после чего им предоставляется лоцман, который проводит суда через Керченский пролив, чтобы было все цивилизованно. Не надо ничего выдумывать, нужно руководствоваться международными договорами, международным правом и уважать законодательство сопредельного государства, в данном случае Российской Федерации, а не пытаться осуществить различные провокации у наших границ», — отметил Фикс.

Ранее Кориневич заявил в интервью «Укринформу»: «Нам представляется целесообразным введение международного мониторинга и пребывания кораблей наших стран-партнеров, в частности государств НАТО, в районе Керченского пролива с целью наблюдения за ситуацией при прохождении пролива».

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявлял, что кораблям НАТО нечего делать в Азовском море. Отмечалось также, что корабли НАТО практически не способны вести разведку у берегов Крыма из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.

Между тем страны НАТО одобрили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черном море, в рамках которого планируют отправлять больше кораблей в этот регион, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.

Москва предупреждала НАТО о последствиях наращивания присутствия в Черном море.

Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, однако украинская сторона должна соблюдать соответствующий регламент.