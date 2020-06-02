МИД РФ выступил с требованием к США 

МИД России прокомментировали нападение американских полицейских на продюсера российского информационного агентства Sputnik Николь Руссел.

В ведомстве выразили возмущение в связи с насилием, которое применяют американские правоохранители в отношении представителей прессы, освещающих протесты в США

«Расцениваем преднамеренно жестокое обращение, которому подверглась в Вашингтоне 1 июня с.г. продюсер информационного агентства «Sputnik» Николь Руссел, как недружественный шаг со стороны властей США, а также вопиющее нарушение ими международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности журналистов и их беспрепятственной деятельности», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Николь Руссел неоднократно показывала полицейским пресс-карту и сообщала им устно о том, что она журналист, однако полицейские все равно обстреляли ее резиновыми пулями, в том числе с применением специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов, а затем отбросили Руссел на землю, буквально «затоптав» ее.

«Требуем от американских властей незамедлительно принять меры по недопущению того, чтобы журналисты становились объектами полицейского произвола. С тревогой констатируем, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем», — заявили в ведомстве.

В МИД также призвали международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на инцидент с Николь Руссел.

Как сообщал «Рамблер», в Миннеаполисе и других городах США больше недели продолжаются протесты и беспорядки из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Уже известно о гибели четырех человек, более 4 тысяч протестующих задержаны. В 25 городах 16-ти штатов объявлен комендантский час. Накануне протестующие начали громить витрины магазинов в центре Вашингтона неподалеку от резиденции президента США Белого дома.