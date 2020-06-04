Посол России потребовал извинений от сербской газеты 

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Сербская газета «Блиц» должна принести извинения за обвинения в адрес Россотрудничества, заявил посол России Сербии Александр Боцан-Харченко.

Речь идет о статье « Путин назначает Примакова, чтобы разделить Сербию и ЕС ». Боцан-Харченко заявил, что «был очень неприятно удивлен статьей», в которой «уровень обоснования ряда утверждений вообще не соответствует принципам честной журналистики». Подчеркивается, что «никакой связи с действительностью не имеют клеветнические утверждения, относящиеся к политике России в отношении Сербии».

Боцан-Харченко напомнил, что глава российского государства Владимир Путин заявлял об уважении курса Сербии на вступление в ЕС, передает ТАСС.

Посол отметил «необоснованность обвинений, что агентство Россотрудничество якобы „использует деньги для финансирования демонстраций в странах по всеми миру, где российские интересы находятся под угрозой“.

Боцан-Харченко пояснил, что „исчерпывающие данные“, включая „финансовую деятельность“, можно найти на сайте самого Россотрудничества.

Как заявил посол, „ложная информация“, опубликованная изданием, „бросает тень на отношения“ России и Сербии. От „Блица“ ждут „официального опровержения с соответствующим извинением“. Боцан-Харченко предложил газете полностью опубликовать его письмо „в соответствии с международно признанными началами журналистской этики“.

В мае президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Александаром Вучичем. Вучич выразил благодарность Путину за помощь в борьбе с коронавирусом.