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Посол России потребовал извинений от сербской газеты 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
Посол России потребовал извинений от сербской газеты
Фото: Reuters
Сербская газета «Блиц» должна принести извинения за обвинения в адрес Россотрудничества, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Речь идет о статье «Путин назначает Примакова, чтобы разделить Сербию и ЕС». Боцан-Харченко заявил, что «был очень неприятно удивлен статьей», в которой «уровень обоснования ряда утверждений вообще не соответствует принципам честной журналистики». Подчеркивается, что «никакой связи с действительностью не имеют клеветнические утверждения, относящиеся к политике России в отношении Сербии».
Боцан-Харченко напомнил, что глава российского государства Владимир Путин заявлял об уважении курса Сербии на вступление в ЕС, передает ТАСС.
Посол отметил «необоснованность обвинений, что агентство Россотрудничество якобы „использует деньги для финансирования демонстраций в странах по всеми миру, где российские интересы находятся под угрозой“.
Боцан-Харченко пояснил, что „исчерпывающие данные“, включая „финансовую деятельность“, можно найти на сайте самого Россотрудничества.
Как заявил посол, „ложная информация“, опубликованная изданием, „бросает тень на отношения“ России и Сербии. От „Блица“ ждут „официального опровержения с соответствующим извинением“. Боцан-Харченко предложил газете полностью опубликовать его письмо „в соответствии с международно признанными началами журналистской этики“.
Напомним, в Сербии работает НКО „Русская гуманитарная миссия“, ее гендиректор — депутат Госдумы Евгений Примаков, который может возглавить Россотрудничество. Нынешний руководитель ведомства Элеонора Митрофанова с 11 июня будет работать в МИД России послом по особым поручениям.
В мае президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Александаром Вучичем. Вучич выразил благодарность Путину за помощь в борьбе с коронавирусом.
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Политика , Элеонора Митрофанова , Евгений Примаков , Владимир Путин , МИД , ЕС , Госдума , ИТАР-ТАСС , Сербия
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