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В Госдуме оценили предложенный в США законопроект о продлении ДСНВ 

RT на русском и ещё 7 29 минут назад
В Госдуме оценили законопроект США о ДСНВ
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT предложение американского сенатора Роберта Менендеса законодательно обязать власти США к «немедленному продлению ДСНВ» и ограничить президента страны в действиях, наносящих ущерб договору.
По его словам, «сегодня в Соединённых Штатах идёт предвыборная кампания и оппоненты Дональда Трампа должны делать всё наоборот».
«Но вопрос заключается в том, достаточно ли будет голосов для проведения данного законопроекта», — считает депутат.
Как отметил Шерин, принимаемые в США решения не имеют ничего общего с теми экономическими преобразованиями, «которые стремится осуществить лидер любого государства».
«Данный законопроект — здравая мысль. Нельзя смешивать экономические моменты и опасные игры с подобным видом вооружения», — заключил он.
Ранее в конгрессе США предложили законодательно обязать власти к «немедленному продлению ДСНВ» и ограничить президента страны в действиях, наносящих ущерб договору.
Как отмечали в МИД России, российская сторона предлагает США продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет.
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Комментарии
Политика , Армия , США , Александр Шерин , Роберт Менендес , Дональд Трамп , МИД , Госдума
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