Путин поручил скорректировать расходы по нацпроектам 

Президент Владимир Путин поручил правительству скорректировать план реализации национальных проектов в условиях эпидемии коронавируса и вызванного ею кризиса.

Путин призвал премьер-министра Михаила Мишустина «максимально оперативно» провести ревизию расходов и представить предложения по корректировке.

Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьёзное влияние на процессы реализации национальных проектов, — цитирует Путина ТАСС.

Мишустин согласился, что расходы по нацпроектам «требуют определённой корректировки», и пообещал президенту представить предложение в течение полутора месяцев, чтобы «начать следующий бюджетный цикл уже с актуализированными показателями».

Как писал NEWS.ru, двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП. При этом в 2020 году бюджеты всех уровней недополучат триллионы рублей, а российский ВВП снизится как минимум на 3-5%.