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Путин поручил скорректировать расходы по нацпроектам 

News.ru 39 минут назад
Путин поручил скорректировать расходы по нацпроектам
Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин поручил правительству скорректировать план реализации национальных проектов в условиях эпидемии коронавируса и вызванного ею кризиса.
Путин призвал премьер-министра Михаила Мишустина «максимально оперативно» провести ревизию расходов и представить предложения по корректировке.
Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьёзное влияние на процессы реализации национальных проектов, — цитирует Путина ТАСС.
Мишустин согласился, что расходы по нацпроектам «требуют определённой корректировки», и пообещал президенту представить предложение в течение полутора месяцев, чтобы «начать следующий бюджетный цикл уже с актуализированными показателями».
Как писал NEWS.ru, двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП. При этом в 2020 году бюджеты всех уровней недополучат триллионы рублей, а российский ВВП снизится как минимум на 3-5%.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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