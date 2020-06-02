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Кремль оценил проведение парада в Донецке 24 июня 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Кремль оценил проведение парада в Донецке 24 июня
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы провести 24 июня военный парад в Донецке, назвал эту дату знаменательной и частью великой общей истории.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее сообщил, что военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Донецке 24 июня.
«Это вполне может быть приурочено и к проведению парада в Москве, но само по себе проведение парада по случаю знаменательной даты 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для наших народов — это дата знаменательная. Это великая общая история, которая объединяет наши народы», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле относятся к планам провести 24 июня военный парад в Донецке.
Песков уточнил, что говорит о «нашем общем народе, народе-победителе, который победил фашизм и от фашизма спас Европу».
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