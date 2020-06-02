Памфилова объяснила отказ от голосования по почте 

Элла Памфилова. Голосование по почте несёт много рисков, в том числе санитарных, это позавчерашний день, поэтому было решено отказаться от него при голосовании по поправкам в Конституцию РФ , пояснила глава ЦИК

В понедельник она заявила, что голосования по почте не будет на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

"Законодатель предусмотрел возможность голосования по почте. Это хорошо, что это сделано на всякий случай, может быть, где-то когда-то пригодится. Мы изучили внимательно опыт стран, где это широко применяется, убедились, что в основном это голосование сопровождается скандалами различными, ставится под сомнение, что невозможно проверить, невозможно наблюдать, невозможно предотвратить те или иные фальсификации, мы забраковали для себя при проведении общероссийского голосования", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По её словам, после изучения опыта применения голосования по почте, в том числе международного, было решено, что это "не вчерашний, а позавчерашний день, определенный анахронизм".