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Мэр Нальчика Таймураз Ахохов заразился коронавирусом 

ТАСС и ещё 7 2 часа назад
Мэр Нальчика заразился коронавирусом
Фото: Сайт главы Кабардино-Балкарской Республики
Мэр столицы Кабардино-Балкарии города Нальчика Таймураз Ахохов заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Instagram администрации города.
"Вынуждены сообщить, что заражение коронавирусной инфекцией не обошло стороной и главу местной администрации городского округа Нальчик Таймураза Ахохова. После выявления заражения у лиц, контактировавших с Таймуразом Борисовичем, было принято решение о незамедлительной самоизоляции и тестировании. К сожалению, в ходе повторного обследования тесты дали положительный результат", — говорится в сообщении.
Отмечено, что мэр переносит болезнь в легкой форме, находится в изоляции и соблюдает все рекомендации врачей. "Местная администрация продолжает работу в штатном режиме, благодаря своевременной самоизоляции и выявлению заболевания новых заражений удалось избежать", — подчеркивается в сообщении.
По данным оперштаба, в Кабардино-Балкарии по состоянию на 2 июня зарегистрировано 2 978 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 75 за сутки). Выздоровели 1 272 пациента (плюс 77 за сутки), дома под медицинским наблюдением остаются 1 873 человека, которые контактировали с заразившимися людьми, в госпиталях находятся 847 человек, 50 — в реанимации, умерли 23 человека. В регионе проведено 46 821 исследование путем тестирования (плюс 1 358 за сутки).
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Политика , Нальчик
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