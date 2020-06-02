Количество голосующих по конституции на участках не превысит 8-12 человек в час 

Количество голосующих по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на участке не должно превышать 8-12 человек в час. Это следует из нового порядка проведения голосования, презентация которого проходит во вторник в ЦИК РФ

"Количество голосующих в час не должно превышать 8-12 человек", — указывается в презентации.

Как пояснила глава ЦИК РФ Элла Памфилова , это направлено на обеспечение "принципа бесконтактности". Кроме того, по ее словам, будут полностью разведены потоки входящих на участок и покидающих его, кабинки для голосования будут для сохранения тайны волеизъявления размещены возле стен.

Памфилова уверена, что при проведении голосования будут выполнены все необходимые требования и осуществлены все обязательные мероприятия.

Выступая на заседании комиссии, где обсуждается новый порядок голосования по поправкам, она напомнила, что даже после переноса его даты ЦИК не прекращал работу, были приостановлены "только те действия, которые жестко связаны с датой голосования".