Памфилова рассказала о безопасности голосования по Конституции

«С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены», — приводит её слова РИА Новости.

Памфилова отметила, что основным приоритетом является здоровье и жизнь российских граждан. По её словам, в ЦИК «сделали акцент именно на этом».