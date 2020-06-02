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Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции 

RT на русском 1 час назад
Памфилова рассказала о безопасности голосования по Конституции
Фото: РИА Новости
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что будут выполнены все необходимые мероприятия для того, чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования по поправкам к Конституции России.
«С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены», — приводит её слова РИА Новости.
Памфилова отметила, что основным приоритетом является здоровье и жизнь российских граждан. По её словам, в ЦИК «сделали акцент именно на этом».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
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Политика , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России , РИА Новости
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