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Пушков назвал «мертворожденной» идею начать переговоры по Донбассу без России 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Пушков оценил идею переговоров по Донбассу без РФ
Фото: РИА Новости
Предложение киевских властей начать переговоры по Донбассу без участия Москвы является бессмысленным нонсенсом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков во вторник, 2 июня, в социальных сетях.
Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выступил за то, чтобы Украина, США и Великобритания инициировали консультации по Донбассу без России, поскольку, по его мнению, она якобы «отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой». Также Резников предложил вернуться к «будапештскому формату», при этом не отказываясь от выполнения «минских договоренностей».
В свою очередь, Пушков поиронизировал над тем, что на Украине уже не знают, как еще можно отказаться от выполнения «минских соглашений», в связи с чем выдвигают идеи, подобные тем, которые выносит на обсуждение украинский вице-премьер.
— Еще один нонсенс: никуда такие переговоры их не продвинут. Мертворожденная затея, — написал сенатор в Twitter.
Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в прямом участии в конфликте в Донбассе, заявив, что из РФ идут соответствующие «команды».
Политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему в Донбассе на самом деле нет российских войск.
Вскоре появилась информация, что очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 10 июня. По итогам последней встречи, которая состоялась 27 мая, представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев отказался обсуждать шаги по режиму прекращения огня в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка». За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
Будапештский меморандум — документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающей ядерным потенциалом страны — участницы договора. Меморандум был подписан украинским, российским, британским и американским лидерами 5 декабря 1994 года.
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Комментарии
Политика , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Дмитрий Журавлев , Борис Грызлов , Алексей Резников , ООН , Совет Федерации , Москва , США , Великобритания
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