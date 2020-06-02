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Россия отреагировала на предложение Украины обсуждать Донбасс без нее 

Lenta.ru 43 минуты назад
Предложение вести переговоры по Донбассу без России не имеет перспективы, обсуждать ситуацию без нее нет смысла. С таким мнением выступил источник российского МИД, передает РИА Новости.
«Но никакого отношения к России и урегулированию конфликта на юго-востоке это не имеет (…). [Это] очередная попытка имитировать активность вместо того, чтобы всерьез заняться выполнением Минских соглашений в диалоге с Донбассом», — отреагировали в ведомстве.
Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предложил США и Великобритании начать консультации по положению в Донбассе без участия России, а также рассмотреть возможность возвращения к Будапештскому формату. Москва, по его мнению, «отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой».
Будапештский меморандум — документ, который гарантирует соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ, Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства-участника Договора. Документ был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.
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Политика , Видео , Украина , Алексей Резников , МИД , ООН , РИА Новости
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