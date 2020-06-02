Захарова пошутила над угрозой Трампа американцам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook раскритиковала решение президента США Дональда Трампа ввести войска для прекращения беспорядков, которые вспыхнули в стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
«Рамблер» писал, что житель Миннеаполиса афроамериканец Джордж Флойд умер при задержании полицейскими. После его гибели в США начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки и погромы.
Мария Захарова прокомментировала в соцсети заявление президента США о намерении использовать закон «О восстании» и ввести войска.
«Президент США пригрозил США вводом войск США в США. Сделал он это по Закону о восстании 1807 года. Шёл год 2020», — написала официальный представитель МИД (орфография и пунктуация автора сохранены).