Захарова пошутила над угрозой Трампа американцам

Все новости на карте

«Рамблер» писал, что житель Миннеаполиса афроамериканец Джордж Флойд умер при задержании полицейскими. После его гибели в США начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки и погромы.

Мария Захарова прокомментировала в соцсети заявление президента США о намерении использовать закон «О восстании» и ввести войска.