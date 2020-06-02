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Кадыров потребовал остановить беспредел в США 

Lenta.ru и ещё 1 28 минут назад
«Требую остановить беспредел»: Кадыров обратился к США
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал беспорядки в городах США в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с ужасом наблюдает за тем, как права американских граждан «злостно» нарушаются представителями власти. «Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями. Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел!» — написал Кадыров.
Политик потребовал прекратить противоправные действия в отношении граждан США и призвать к ответу всех виновных. Он обратился к международным организациям с просьбой принять действенные меры в отношении американских властей США.
С 26 мая в Миннеаполисе проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, позднее они начались и в других городах США. Жители Миннеаполиса вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.
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Политика , В мире , Массовые беспорядки , Рамзан Кадыров , США , Чеченская Республика
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