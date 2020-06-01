Назван новый главный следователь МВД России 

Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
По данным издания, указом президента России Владимира Путина генерал-майор Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД. Ранее он возглавлял управление МВД по Рязанской области. На посту руководителя главного полицейского следователя он сменил Александра Романова, который был смещен с должности руководителя департамента и заместителя министра внутренних дел после ареста двух своих заместителей Александра Бирюкова и Александра Краковского.
Ранее 1 июня сообщалось, что президент Владимир Путин назначил заместителем начальника ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Игоря Зиновьева. Зиновьев сменил на этом посту генерал-майора Сергея Плахих, который, по официальным данным, в феврале 2020 сам подал рапорт о выходе на пенсию.