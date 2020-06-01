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Путин уволил четырех генералов 

Вероника Полынина и ещё 2 1 июня 2020
Путин уволил четырех генералов
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, передает «Лента.ру».
Президент освободил от занимаемых должностей заместителя руководителя главного следственного управления СК РФ генерал-майора юстиции Сергея Золотарева; руководителя управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу генерал-лейтенанта юстиции Ивана Логиновских; заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР генерал-майора юстиции Анатолия Разинкина и начальника главного управления МВД по Новосибирской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Стерликова.
Генерал-майор юстиции Анатолий Разинкин с 19 мая 2020 года назначен на должность заместителя Генерального прокурора России.
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Политика , Юрий Стерликов , Владимир Путин , Сергей Золотарев , СКР , МВД , Lenta.ru
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