Путин уволил четырех генералов 

Президент России Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, передает «Лента.ру».
Президент освободил от занимаемых должностей заместителя руководителя главного следственного управления СК РФ генерал-майора юстиции Сергея Золотарева; руководителя управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу генерал-лейтенанта юстиции Ивана Логиновских; заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР генерал-майора юстиции Анатолия Разинкина и начальника главного управления МВД по Новосибирской области генерал-лейтенанта полиции Юрия Стерликова.
Генерал-майор юстиции Анатолий Разинкин с 19 мая 2020 года назначен на должность заместителя Генерального прокурора России.