Памфилова: голосование по поправкам продлится семь дней

«Мы предлагаем провести голосование не только в тот день, который вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня», — сказала Памфилова в ходе совещания.

Речь идет о том, что граждане могут проголосовать в течение семи дней. Это должно позволить избежать очередей и скопления людей на участках. Но все это будет происходить при тотальном общественном наблюдении, пообещала Памфилова.