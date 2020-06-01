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Путин призвал не смешивать голосование с парадом Победы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент России Владимир Путин, говоря об идее провести голосование по поправкам в Конституцию в день парада Победы, заявил, что не нужно их смешивать, так как это отдельная веха в жизни страны.
Он заявил, что нужно, чтобы люди не отвлекались на окружающую ситуацию, в т.ч. на коронавирус, передает РИА «Новости».
По словам Путина, необходимы 30 дней с момента объявления даты голосования по Конституции, чтобы отработать механизмы безопасности граждан от коронавируса.
«Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь даже до принятия поправок в конституцию. И это говорит о том, что те поправки, которые предлагались, в том числе и рабочей группой, они востребованы, просто абсолютно востребованы условиями нашей сегодняшней жизни», — заметил глава государства.
Напомним, на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию Путин заявил, что обстановка с коронавирусом стабилизируется и можно подумать о ситуации с поправками.
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Политика , Видео , Владимир Путин , РИА Новости
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