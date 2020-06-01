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Россия выразила демарш Чехии 

Вероника Полынина и ещё 2 41 минуту назад
Посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку вызвали в МИД России из-за затягивания чешской стороной проведения консультаций, касающихся двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
В ходе беседы с чешским послом замглавы МИД Владимир Титов высказал недоумение в связи с сложившейся ситуацией.
«В ходе беседы с первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации В. Г. Титовым чешскому дипломату было высказано недоумение по поводу затягивания Прагой проведения консультаций по актуальным вопросам российско-чешских отношений на основании Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26 августа 1993 года», — говорится в сообщении.
Владимир Титов отметил, что в последнее время отношения РФ и Чехи деградировали, накопились проблемы, которые российская сторона готова решать, «но продолжающиеся деструктивные действия чешских властей вызывают серьезные сомнения в их желании выправлять ситуацию».
Дальнейшие действия властей РФ будут зависеть от реакции Праги на российский демарш, подчеркнули в МИД.
Как сообщал «Рамблер», дипломатические отношения между Россией и Чехией осложнились на фоне демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. После этого власти Чехии заявили о пойманном российском дипломате, который якобы провез в Прагу яд, которым намеревался отравить ответственных за снос памятника чиновников.
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Политика , Видео , Владимир Титов , Иван Конев , МИД , Москва , Чехия
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