Россия выразила демарш Чехии 

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В ходе беседы с чешским послом замглавы МИД Владимир Титов высказал недоумение в связи с сложившейся ситуацией.

«В ходе беседы с первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации В. Г. Титовым чешскому дипломату было высказано недоумение по поводу затягивания Прагой проведения консультаций по актуальным вопросам российско-чешских отношений на основании Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26 августа 1993 года», — говорится в сообщении.

Владимир Титов отметил, что в последнее время отношения РФ и Чехи деградировали, накопились проблемы, которые российская сторона готова решать, «но продолжающиеся деструктивные действия чешских властей вызывают серьезные сомнения в их желании выправлять ситуацию».

Дальнейшие действия властей РФ будут зависеть от реакции Праги на российский демарш, подчеркнули в МИД.