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Путин поблагодарил участников конкурса для школьников «Большая перемена» за добрые дела 

ТАСС 2 часа назад
Путин поблагодарил участников конкурса для школьников за добрые дела
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность участникам конкурса для школьников "Большая перемена" за готовность помогать нуждающимся и включаться в добрые дела.
"Хотел бы отметить всех, кто в это непростое время проявил ответственность и готовность помочь нуждающимся, в том числе поблагодарить молодых людей — участников конкурса "Большая перемена", — сказал глава государства в понедельник в ходе встречи в режиме видеосвязи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и многодетными семьями по случаю Международного дня защиты детей.
Путин подчеркнул, что "конкурс дал возможность ребятам включаться в добрые дела, пробовать себя в разных проектах, найти свои сильные стороны".
"И его мотором стали волонтеры, почти 650 тыс. школьников изо всех регионов страны, которые старались помогать другим и развивались сами", — заключил президент.
Конкурс "Большая перемена" 28 марта открыл первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Отбор включает дистанционный этап, а также полуфиналы и финал, который запланирован на октябрь.
Конкурс "Большая перемена" входит в платформу "Россия — страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия — страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.
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