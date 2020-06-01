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Глава Россельхознадзора подал заявление о клевете 

ТАСС и ещё 6 2 часа назад
Глава Россельхознадзора подал заявление о клевете
Фото: ТАСС
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал в ГУВД Москвы заявление о клевете в связи с информацией о вымогательстве. Об этом журналистам сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано.
"Информируем о подаче заявления в ГУВД Москвы о совершенном преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос. Заявление подано от гражданина РФ Данкверта Сергея Алексеевича. Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информировала общественность и СМИ о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании "Млековита", — сказала она.
Мелано добавила, что заявление подано Данквертом от физического лица. Его адвокатом выступит Анатолий Кучерена.
28 мая московская полиция начала проверку по заявлению представителя президента польской компании "Млековита", заявившего о вымогательстве у него 500 тыс. долларов главой Россельхознадзора. Заявитель утверждает, что чиновники требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции "Млековиты" из Польши в Россию.
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Комментарии
Политика , Сергей Данкверт , Анатолий Кучерена , Россельхознадзор , МВД , Москва
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